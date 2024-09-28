33 شهيدا و195 جريحًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم

أعلن مركز عمليات طوارىء الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن العدوان الإسرائيلي على المناطق اللبنانية اليوم أدى إلى استشهاد ثلاثة وثلاثين شخصًا وإصابة مئة وخمسة وتسعين بجروح.