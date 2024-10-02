سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية ليلا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن الطائرات الحربية الاسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ليلاً، استهدفت مركزا مستحدثا للدفاع المدني كان أخلي في الشياح، السانت تريز، ومبنيين عند مفترق الجاموس - صفير مقابل افران الامراء، محيط الشويفات، ومحيط منطقة الحدت حي الاميركان، ومجمع المجتبى، كاليري سمعان قرب القاروط، ومجمع الأجنحة الخمسة في الشويفات – العمروسية.