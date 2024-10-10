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مولوي: لن نقبل بالتعدي على الاملاك الخاصة او العامة.. وهناك ضرورة للوعي لتجنب الفتنة
أمن وقضاء
2024-10-10 | 07:07
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مولوي: لن نقبل بالتعدي على الاملاك الخاصة او العامة.. وهناك ضرورة للوعي لتجنب الفتنة
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مولوي: لن نقبل بالتعدي على الاملاك الخاصة او العامة.. وهناك ضرورة للوعي لتجنب الفتنة
اكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ان " كلّ الإجراءات الأمنيّة اللازمة تُتّخذ في مطار رفيق الحريري الدولي، والاجهزة الامنية تقوم بواجباتها كافة والحجز للعناصر في حدّه الأقصى".
وقال بشأن حادثة الكورنيش البحري في بيروت "هناك نزوح من مختلف الجنسيات اضافة الى خيم واراكيل والبعض فتح مصالح وكان هناك بداية لبناء غرف باطونية على الكورنيش وهذا أمر مرفوض ولن نقبل بالتعدي على الاملاك الخاصة او العامة".
واضاف " هناك ضرورة للوعي لتجنب الفتنة وندعو للتماسك والوحدة الوطنية لا التفرقة وعناصر القوى الامنية منتشرة حتى في بيروت، وغالبية السوريين في لبنان يمكنهم العودة الى بلدهم".
واعتبر ان " الأملاك العامة هي صورة الدولة ولن نقبل بالتعدي عليها ولن نسمح أيضًا بالتعدي على الأملاك الخاصة".
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