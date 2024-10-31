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"الهيئة الصحية الإسلامية" نعت شهداءها وفندت اعتداءات العدو على طواقمها

أمن وقضاء
2024-10-31 | 15:18
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&quot;الهيئة الصحية الإسلامية&quot; نعت شهداءها وفندت اعتداءات العدو على طواقمها
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"الهيئة الصحية الإسلامية" نعت شهداءها وفندت اعتداءات العدو على طواقمها

اعلنت "الهيئة الصحية الإسلامية" في بيان، انه "في كل يوم يعمد العدو الإسرائيلي في تسجيل عدوان جديد على الطواقم والمراكز الإسعافية و إستهداف ممنهج للمسعفين ليثنيهم عن أداء دورهم في العمل الإنساني ، وفي جديد الإعتداءات إستهدف العدو اليوم العديد من نقاط وطواقم  للدفاع المدني الهيئة :

-  إستهداف سيارة الإسعاف بطاقمها قرب مستشفى الشيخ راغب حرب مساء أمس أسفرت عن تضررها من دون وقوع إصابات
-  إستهداف نقطة إسعافية في مدينة صور وتضرر 3 سيارة إسعاف وسيارة إطفاء من دون وقوع إصابات
- إستهداف سيارة إسعاف بطاقمها في بلدة دير الزهراني نتج عنا إرتقاء شهيد وإصابة مسعفين بجروح متوسطة
-  إستهداف نقطة إسعافية في بلدة دردغيا وإرتقاء شهيدين وتدمير سيارة الإسعاف
-  إستهداف نقطة إسعافية في بلدة سلعا وتدمير سيارة إسعاف دون وقوع إصابات
- إستهداف آخر في مدينة صور لنقطة إسعافية ثانية، وإصابة أربع مسعفين بجروح .

نحتسب شهدائنا عند الله، ونتمنى للجرحى الشفاء العاجل ، ونعاهدكم بإكمال الطريق للوصول الى النصر الحتمي قريباً".
 

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