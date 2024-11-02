عملية اختطاف في البترون... وترجيح بأن القوة الخاطفة "إسرائيلية"

أكدت 4 مصادر أمينة لبنانية للـLBCI حصول عملية اختطاف لشخص يدعى عماد أمهز في منطقة البترون مع ترجيح بأن القوة الخاطفة هي قوة إسرائيلية.