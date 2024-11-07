سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية ليلا

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن الطيران الحربي الاسرائيلي، شنّ سلسلة غارات عنيفة ليلا، استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، تركزت على حارة حريك، برج البراجنة، تحويطة الغدير والاوزاعي.