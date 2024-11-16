الجيش: عمليات دهم وتوقيف مواطنين في التبانة والبداوي - طرابلس

بتاريخ 16/11/2024، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة التبانة – طرابلس وأوقفت المواطن (م.س.) المطلوب لإقدامه على إشهار سلاح حربي باتجاه دورية للجيش بتاريخ 5/11/2024. وقد حصل تبادل لإطلاق النار أثناء عملية الدهم، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد المواطنين.كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة البداوي – طرابلس المواطن (ع.ح.) المطلوب لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.