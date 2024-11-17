3 استهدافات اسرائيلية في الماري...وبين الشهداء اطفال وعسكري في الجيش اللبناني

شهدت بلدة الماري 3 استهدافات احداها، استشهد فيها ثلاثة أشخاص هم طفلتان توأم تبلغان من العمر سنتين ووالدهما إضافة إلى إصابة شخص بجروح، واستهداف آخر، وقع فيه 13 اصابة.



كما تعرض مركز للجيش اللبناني لاعتداء اسرائيلي، وقال بيان الجيش: "العدو الإسرائيلي استهدف مركزًا تابعًا له بشكل مباشر في بلدة الماري - حاصبيا ما أدّى إلى استشهاد أحد العسكريين وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم في حالة حرجة".