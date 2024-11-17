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الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
أمن وقضاء
2024-11-17 | 14:29
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الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه:
" المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:
• المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري
- من مواليد ١/ ٧/ ١٩٨٧ بطرماز – المنية الضنية الشمال.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢/ ٥/ ٢٠٠٨.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: مـتأهل /٢/.
وتحدد مراسم التشييع لاحقًا
• العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
- من مواليد ١٥/ ١١/ ١٩٧٧ مشمش – عكار.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٩.
- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل/٣/.
وتحدد مراسم التشييع لاحقًا."
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