الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه:

" المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:

‏• المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري

‏- من مواليد ١/ ٧/ ١٩٨٧ بطرماز – المنية الضنية الشمال.

‏- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢/ ٥/ ٢٠٠٨.

‏- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

‏- الوضع العائلي: مـتأهل /٢/.

‏وتحدد مراسم التشييع لاحقًا

‏• العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

‏- من مواليد ١٥/ ١١/ ١٩٧٧ مشمش – عكار.

‏- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٩.

‏- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

‏- الوضع العائلي: متأهل/٣/.

‏وتحدد مراسم التشييع لاحقًا."