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الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

أمن وقضاء
2024-11-17 | 14:29
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الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
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الجيش ينعى المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين

نعت قيادة الجيش – مديرية التوجيه:
" المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري والعريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين، اللذين استشهدا بتاريخ ١٧/ ١١/ ٢٠٢٤ جراء استهداف العدو الإسرائيلي مركزًا للجيش اللبناني في بلدة الماري، وفي ما يلي نبذة عن حياتهما:
‏•    المعاون الأول الشهيد بسام أحمد الزاخوري
‏-    من مواليد  ١/ ٧/ ١٩٨٧  بطرماز – المنية الضنية الشمال.
‏-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢/ ٥/ ٢٠٠٨.
‏-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
‏-    الوضع العائلي: مـتأهل /٢/.
‏وتحدد مراسم التشييع لاحقًا
‏•    العريف الأول الشهيد محمد عبد الهادي محمد حسين
‏-    من مواليد  ١٥/ ١١/ ١٩٧٧ مشمش – عكار.
‏-    تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٦/ ١٢/ ٢٠٠٩.
‏-    حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
‏-    الوضع العائلي: متأهل/٣/.
‏وتحدد مراسم التشييع لاحقًا."

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