غادر ولم يعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: محمود إبراهيم العيد (مواليد عام 1999، سوري) الذي غادر منزله الكائن في مخيم البدّاوي قرابة الساعة 08،00 من تاريخ 02-01-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 386858/06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.