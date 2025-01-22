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توقيف شخصين ينشطان بسرقة الكابلات الهاتفية العائدة لـ"أوجيرو"
أمن وقضاء
2025-01-22 | 07:33
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توقيف شخصين ينشطان بسرقة الكابلات الهاتفية العائدة لـ"أوجيرو"
بعد رصد ومتابعة، ومن خلال كمينٍ محكم في محلة العبدة، تمكنت دورية من مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 17-01-2025 من توقيف كل من اللّبنانيّيَن: "أ. ك." (من مواليد عام ١٩٩٣) و"م. ق." (من مواليد عام ١٩٨٤) على متن "بيك أب" من دون لوحات، وضبطت بحوزتهما 1320 كلغ من النّحاس المستخرج من كابلات هاتفيّة مسروقة عائدة لشركة أوجيرو، إضافةً إلى ضبط 73 حبّة كبتاغون.
وقد أحيل الموقوفان والمضبوطات إلى المراجع المختصّة، بناءً على إشارة القضاء، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
توقيف
سرقة
الكابلات الهاتفية
أوجيرو
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