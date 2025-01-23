قوى الامن: توقيف امرأة تنشط بترويج المخدِّرات ومطلوبة بجرائم خطف

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قوى الامن: توقيف امرأة تنشط بترويج المخدِّرات ومطلوبة بجرائم خطف
أمن وقضاء
2025-01-23 | 06:09
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قوى الامن: توقيف امرأة تنشط بترويج المخدِّرات ومطلوبة بجرائم خطف
توافرت معلومات عن نشاط إحدى مروّجي المخدِّرات والخطف وعمليات التزوير في منطقة عكار.
وأكّدت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقات، في بلاغ، أنّ القطعات المختصة باشرت على الفور بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديدها وتوقيفها.
وكشفت شعبة المعلومات عن هُويتها وتدعى:
م. ج. (من مواليد عام 1993، لبنانية)
المعروفة باسم "سيدة"، ويوجد بحقها /4/ مذكرات عدلية بجرائم خطف.
ورصدتها إحدى دوريات الشعبة، وهي على متن بيك أب نوع "تويوتا تاكوما" لون صحراويّ من دون لوحات وذات زجاج حاجب للرؤية في محلة مفرق كوشا.
ونُفّذ كمين محكم وجرى توقيفها.
وبتفتيشها والبيك أب، ضُبطت بحوزتها بطاقتَي هوية مزوّرتَين تستخدمهما أثناء التنقل، بالإضافة إلى بطاقة هوية عائدة لابنتها تبين أنها مزورة أيضًا.
وأجري المقتضى القانوني بحقها، وأودعت مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص".
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