أدرعي لسكان جنوب لبنان: جميع التعليمات التي نُشرت سابقا تبقى سارية المفعول حتى إشعار آخر

توجه المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي إلى سكان جنوب لبنان، قائلا: "كما تعلمون، أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره في الفترة الأخيرة في مواقع مختلفة من جنوب لبنان، عملًا ووفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار وذلك بهدف تمكين انتشار فعال للجيش اللبناني تدريجيا، وتفكيك وإبعاد حزب الله بعناصره وبنيته التحتية، من جنوب لبنان".



وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "أذكركم أنه تم تمديد فترة الاتفاق ولا تزال قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة ميدانيًا حيث تتم عملية الانتشار بشكل تدريجي وفي بعض القطاعات تتأجل وتحتاج إلى مزيد من الوقت وذلك لضمان عدم تمكين حزب الله من اعادة ترسيخ قوته ميدانيا".



وتابع: "في الفترة القريبة سنبقى على هذا النهج وسنقوم بإعلامكم حول الأماكن التي يمكن العودة إليها. لحين الوقت، نطالبكم بالانتظار".



وذكر أنه حتى إشعار آخر، تبقى جميع التعليمات التي نُشرت سابقًا سارية المفعول.