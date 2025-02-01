العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية

عُثر اليوم على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية في مجذوب - بصاليم، المتن الشمالي.



وبحسب معلومات الـLBCI، فقد فُقد الإتصالُ بكوجانيان بعد ظهرِ أمس الجمعة، وبناءً على بلاغٍ من عائلته تحركت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعثرت عليه صباح السبت بعد تعقب هاتفه.



وأفادت المعلومات بأن التحقيقات الأولية التي تقوم بها الشعبة، أظهرت أن الضحية تعرّض لطعنات عدة بآلات حادة وسكاكين في أنحاء جسده، من قبل شخص سوري الجنسية قبل أن يسرق سيارته ويفر بها الى جهة مجهولة، ولم يُعثر على المشتبه به حتى الآن، فيما توسعت التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.