الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار ال 11:30
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
7
o
الجنوب
14
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
10
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
أمن وقضاء
2025-02-01 | 07:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
عُثر اليوم على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية في مجذوب - بصاليم، المتن الشمالي.
وبحسب معلومات الـLBCI، فقد فُقد الإتصالُ بكوجانيان بعد ظهرِ أمس الجمعة، وبناءً على بلاغٍ من عائلته تحركت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعثرت عليه صباح السبت بعد تعقب هاتفه.
وأفادت المعلومات بأن التحقيقات الأولية التي تقوم بها الشعبة، أظهرت أن الضحية تعرّض لطعنات عدة بآلات حادة وسكاكين في أنحاء جسده، من قبل شخص سوري الجنسية قبل أن يسرق سيارته ويفر بها الى جهة مجهولة، ولم يُعثر على المشتبه به حتى الآن، فيما توسعت التحقيقات لمعرفة أسباب الجريمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الأرشمندريت
طائفة
الأرمن
الأرثوذكس
أنانيا
كوجانيان
سكنية
التالي
قائد الجيش بالنيابة تفقُّد عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني
توقيف مطلوبين بجرائم تأليف عصابة وسرقة واحتيال
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:24
الرئيس عون دان جريمة قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم وأكد لكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان أن المرتكبين سينالون عقابهم
آخر الأخبار
09:24
الرئيس عون دان جريمة قتل الأرشمندريت أنانيا كوجانيان في بصاليم وأكد لكاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس آرام الأول كيشيشيان أن المرتكبين سينالون عقابهم
0
أخبار لبنان
08:42
ميقاتي أعطى توجيهاته الى الأجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات مقتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان
أخبار لبنان
08:42
ميقاتي أعطى توجيهاته الى الأجهزة المعنية للاسراع في كشف ملابسات مقتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان
0
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
0
أخبار لبنان
09:26
الرئيس عون دان جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان: الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها
أخبار لبنان
09:26
الرئيس عون دان جريمة قتل الأرشمندريت كوجانيان: الأجهزة الأمنية تتابع تحقيقاتها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
0
أمن وقضاء
12:57
شعبة المعلومات توقف سارقَي سيارة من برمانا
أمن وقضاء
12:57
شعبة المعلومات توقف سارقَي سيارة من برمانا
0
أمن وقضاء
11:25
الجيش: وحدات عسكرية انتشرت في عيترون بالقطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني
أمن وقضاء
11:25
الجيش: وحدات عسكرية انتشرت في عيترون بالقطاع الأوسط ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني
0
أمن وقضاء
10:47
قائد الجيش بالنيابة تفقُّد عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني
أمن وقضاء
10:47
قائد الجيش بالنيابة تفقُّد عددًا من الوحدات المنتشرة في قطاع جنوب الليطاني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-01-29
عضوا الكونغرس الأميركيّ دارين لحود وداريل عيسى لترامب: على الحكومة اللبنانية ألا تسمح لأيّ من أعضاء "حزب الله" أو وكلائه السياسيين بأن يكونوا اعضاء في الحكومة الجديدة
أخبار لبنان
2025-01-29
عضوا الكونغرس الأميركيّ دارين لحود وداريل عيسى لترامب: على الحكومة اللبنانية ألا تسمح لأيّ من أعضاء "حزب الله" أو وكلائه السياسيين بأن يكونوا اعضاء في الحكومة الجديدة
0
أخبار دولية
08:22
وفاة هورست كولر رئيس ألمانيا وصندوق النقد الدولي سابقا عن 81 عاما
أخبار دولية
08:22
وفاة هورست كولر رئيس ألمانيا وصندوق النقد الدولي سابقا عن 81 عاما
0
منوعات
12:05
عهد جديد في غرفة الصحافة في البيت الأبيض مع صانعي المحتوى
منوعات
12:05
عهد جديد في غرفة الصحافة في البيت الأبيض مع صانعي المحتوى
0
آخر الأخبار
12:00
الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء صور ومحيطها
آخر الأخبار
12:00
الوكالة الوطنية للإعلام: الطائرات المسيرة الإسرائيلية تحلق في أجواء صور ومحيطها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ترامب والرسوم الجمركية...لعبة سياسية هذه تداعياتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
إيلون ماسك يخطط لتحويل X إلى أكبر مؤسسة مالية في العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
أنشطة ترفيهية في مدرسة جبيل الرسمية الأولى بدعم من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مشروع الإدارة الأميركية بالنسبة للشرق الأوسط... هذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:28
نتنياهو يتوجه الى واشنطن... وغزة ولبنان ضمن محادثاته المرتقبة مع ترامب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إيران مستعدة للاستماع الى عروض أميركا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تبادل الأسرى الرابع في غزة تحت أنظار تل أبيب وباريس وواشنطن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
لهذه الأسباب... إسرائيل متمسكة باحتلال أراض لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة بين شروط واشنطن حول عدم تمثيل "حزب الله" والتجاذبات الداخلية حول الحصص
تقارير نشرة الاخبار
13:16
الحكومة بين شروط واشنطن حول عدم تمثيل "حزب الله" والتجاذبات الداخلية حول الحصص
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:09
منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل... والثلوج الى ما دون الـ1000 م
حال الطقس
02:09
منخفض جوي عالي الفعالية الأسبوع المقبل... والثلوج الى ما دون الـ1000 م
2
أمن وقضاء
07:34
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
أمن وقضاء
07:34
العثور على الأرشمندريت في طائفة الأرمن الأرثوذكس أنانيا كوجانيان جثة داخل شقة سكنية
3
آخر الأخبار
17:34
نيويورك تايمز عن مسؤول: إدارة ترمب تدرس إرسال 24 ألف بندقية لإسرائيل احتجزت بأمر من وزير الخارجية السابق
آخر الأخبار
17:34
نيويورك تايمز عن مسؤول: إدارة ترمب تدرس إرسال 24 ألف بندقية لإسرائيل احتجزت بأمر من وزير الخارجية السابق
4
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
أخبار لبنان
11:46
مطرانية الأرمن الأرثوذكس تنعى كوجانيان: لإنزال أشد العقوبات بالفاعلين
5
صحف اليوم
23:56
مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها
صحف اليوم
23:56
مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ"الجمهورية": الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها
6
اسرار
23:30
أسرار الصحف 1-2-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 1-2-2025
7
أخبار لبنان
05:43
حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان
أخبار لبنان
05:43
حريق في منزل الأب مجدي علاوي في المعيصرة- كسروان
8
أخبار دولية
06:53
"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
06:53
"المقاومة السورية" تعلن بدء عملياتها ضدّ الجيش الإسرائيلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More