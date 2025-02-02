توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا

أوقفت مخابرات الجيش المتهم ج.ع وشاب آخر ر.س بجريمة قتل الشاب خ.خ التي وقعت مساء أمس في بلدة فاريا الكسروانية.



وفي السياق، قال رئيس بلدية فاريا ميشال سلامة إنه تبلغ بأن مديرية المخابرات والأجهزة الأمنية أوقفت الشابين ر. س. وج. ش. في جريمة قتل الشاب خ. خ.، مطالبا بإنزال أشد العقوبات بالفاعلين.