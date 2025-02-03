الدفاع المدني: إنتشال أشلاء 4 شهداء من بلدة الخيام

اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني ان فرق الإنقاذ تواصل، بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.



وتمكنت الفرق المختصة اليوم الاثنين ٣ شباط ٢٠٢٥ من انتشال أشلاء أربعة شهداء من بلدة الخيام، وقد جرى نقلها إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث ستخضع للفحوصات الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هوياتها.



واكدت المديرية استمرارها في أداء واجباتها الإنسانية والوطنية وفق الخطط المرسومة، وبالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى الانتهاء من عمليات البحث عن جميع المفقودين، رغم التحديات الميدانية والظروف الصعبة التي تفرضها طبيعة المهام المنفذة.