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سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
أمن وقضاء
2025-02-06 | 08:21
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سرقت مجوهرات وأغراضًا من أحد المنازل بواسطة الكسر والخلع ومخفر بكفيا يوقفها
بتاريخ 29-1-2025، ادعى المواطن ر. م. (من مواليد عام 1983)، لدى مخفر بكفيا في وحدة الدرك الإقليمي ضد سيدة تدعى: – ك. ح. (من مواليد عام 1990، سورية الجنسية) كانت تحضر إلى منزله الكائن في البياضة – قرنة شهوان للاعتناء بطفله والقيام بالأعمال المنزلية بجرم السّرقة بواسطة الكسر والخلع وأن المسروقات عبارة عن مبلغ مالي ومجوهرات وألبسة وأحذية، مقدرًا قيمتها بعشرين ألف دولار أميركي.
ومن خلال المتابعة الحثيثة التي قام بها عناصر المخفر المذكور، بالتنسيق مع مفرزة استقصاء جبل لبنان، تم استدراج المشتبه بها وتوقيفها في بكفيا وضبط بعض المسروقات بحوزتها.
وبالتحقيق معها، اعترفت بما نسب إليها وأنها أقدمت على فعلها بتحريض من المدعو (ب. ع.) وباعت قطعة ذهبية من المسروقات (تمت استعادتها).
وأعيد قسم من المسروقات المضبوطة إلى المدعي، وأحيلت الموقوفة إلى القطعة المعنية للتوسع بالتحقيق معها، عملًا بإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
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دخلوا الى منزله واعتدوا عليه بواسطة آلة حادّة بهدف السّرقة...
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