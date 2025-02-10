عملية سطو على أحد محال الصيارفة في الحمرا باءت بالفشل...أطلق النار عليهما وقَتل أحدهما

حاول شخصان لبنانيان الدخول لسرقة أحد محال الصيارفة بالقرب من البريستول في الحمرا.



على الأثر، أقدم الصراف على إطلاق النار عليهما ما أدى الى مقتل أحدهما وجرح الآخر الذي نقل الى مستشفى كليمنصو.