الجيش اللبنانيّ يستكمل الانتشار في منطقة جنوب الليطانيّ

أكّدت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنّ وحدات عسكرية انتشرت في البلدات التالية:

• العباسية، المجيدية، كفركلا – مرجعيون في القطاع الشرقيّ.

• العديسة، مركبا، حولا، ميس الجبل، بليدا، محيبيب – مرجعيون في القطاع الأوسط.

• مارون الراس والجزء المتبقي من يارون – بنت جبيل في القطاع الأوسط.



كما انتشرت في مواقع حدودية أخرى في منطقة جنوب الليطاني، بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، وذلك بعد انسحاب الجيش الإسرائيليّ.



وباشرت الوحدات المختصة إجراء المسح الهندسيّ وفتح الطرقات ومعالجة الذخائر غير المنفجرة والأجسام المشبوهة في هذه المناطق.



وشددت قيادة الجيش على ضرورة التزام المواطنين بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية، إفساحًا في المجال لإنهاء الأعمال المذكورة في أسرع وقت ممكن، وحفاظًا على أرواحهم وسلامتهم.