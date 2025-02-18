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بلاسخارت ولازارو: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق إلتزامات تم التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701

أمن وقضاء
2025-02-18 | 05:58
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بلاسخارت ولازارو: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق إلتزامات تم التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701
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بلاسخارت ولازارو: أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق إلتزامات تم التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني وفي القرار 1701

صدر عن المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو بيان مشترك، قالا فيه: "يصادف اليوم نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نص عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 تشرين الثاني 2024."

وأشار البيان إلى أن "أي تأخير آخر في هذه العملية يناقض ما كنا نأمل حدوثه، ولا سيما أنه يشكل انتهاكًا مستمرًا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). مع ذلك، لا ينبغي لهذا الأمر أن يحجب التقدّم الملموس الذي تم إحرازه منذ دخول التفاهم حيز التنفيذ في أواخر تشرين الثاني فقد انسحب الجيش الإسرائيلي من المراكز السكانية في جنوب لبنان، وانتشرت القوات المسلحة اللبنانية في ظروف صعبة، ودعمت عودة المجتمعات المحليّة وعملت على استعادة الخدمات الأساسية. وفي الوقت نفسه، فإن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل المناطق في الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، وهم يستحقون الدعم الثابت في هذا المسعى."

ولفتت بلاسخارت ولازارو إلى أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الشاق لتحقيق الالتزامات التي تمّ التعهد بها في تفاهم تشرين الثاني، وفي القرار 1701،" داعين "الطرفين إلى الوفاء بالتزاماتهما."

وقالا إن "الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان الذين يعانون الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا."

وشددا على أنه "في نهاية المطاف، يتعين على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نص عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني والقرار 1701 حقيقة واقعة، وذلك على جانبي الخط الأزرق،" مؤكدين أن "الأمم المتحدة في لبنان على استعداد لمواصلة دعم كل الجهود في هذا الاتجاه."

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