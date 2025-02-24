وزارة الأشغال العامة والنقل تواصل جهودها لفتح الطرقات الجبلية

تواصل فرق وزارة الأشغال العامة والنقل عمليات جرف الثلوج وإعادة فتح الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، ولا سيما الجبلية منها التي تأثرت بتراكم الثلوج نتيجة العاصفة "آدم".



ووفقًا لآخر المستجدات، أصبحت طريق ضهر البيدر سالكة لكل المركبات، وكذلك طريق زغرتا - إهدن والطرقات الداخلية في القضاء. كما باتت كل الطرقات في مركز تنورين سالكة، باستثناء طريق تنورين - محمية أرز تنورين - حدث الجبة التي لا تزال متاحة فقط للمركبات المجهزة بالدفع الرباعي، مع توقعات بفتحها بعد الظهر أو صباح الغد.



في الوقت نفسه، تتواصل الأعمال على طريق الهرمل - القبيات لإزالة الثلوج وفتحها أمام حركة المرور. أما بعض الطرقات الجبلية الأخرى، مثل عيناتا - الأرز، المعاصر - كفريا، والهرمل - الضنية، فمن المتوقع أن تبقى مغلقة حتى فصل الربيع، كما هو الحال كل عام.



ودعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة في المناطق الجبلية، والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، والتأكد من تجهيز مركباتهم بالمعدات اللازمة للقيادة في مثل هذه الظروف.