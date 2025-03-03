قوى الأمن تبدأ بتنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس

باشرت قطعات قوى الأمن الداخليّ في طرابلس بتنفيذ خطة أمنية شاملة، خلال شهر رمضان، عبر إقامة الحواجز وتسيير الدوريات السيارة والراجلة، بعدما رفعت نسبة جهوزيتها إلى الحد الأقصى.



وهدفت إلى ضبط الأمن والحد من ظاهرة السلاح المتفلت ومكافحة عمليات النشل والسرقة وتوطيد النظام العام وتسهيل حركة السير في المدينة.



ودعت قوى الأمن الداخليّ المواطنين إلى التعاون التام مع العناصر الأمنية المولجة بالتدابير.