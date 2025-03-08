الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في كفرملكي - صيدا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8/ 3/ 2025، ما بين الساعة 10,30 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الاسرائيلي في بلدة كفرملكي - صيدا".