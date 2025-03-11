الجيش: تفجير ذخائر في حقل وطى الجوز

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 11 /3 /2025، ما بين الساعة 9.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير وطى الجوز – كسروان".