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قوى الامن: ضبط أسلحة وذخائر حربيّة وتوقيف تاجر وشريكه في البداوي

أمن وقضاء
2025-03-25 | 05:08
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قوى الامن: ضبط أسلحة وذخائر حربيّة وتوقيف تاجر وشريكه في البداوي
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قوى الامن: ضبط أسلحة وذخائر حربيّة وتوقيف تاجر وشريكه في البداوي

صدر عن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البلاغ التّالي:

 في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من الجرائم في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات حول قيام أشخاص مجهولين بشراء ونقل أسلحة وذخائر حربيّة في منطقة الشّمال.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المتورطين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت من تحديد هويّتَي مشتبه بهما، وهما:

خ. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)
ي. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما ومراقبتهما، تمهيدًا لتوقيفهما بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 8-3-2025، وبعد متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من رصد المذكوريَن، على متن سيّارة نوع “ب أم” في محلّة البدّاوي، حيث نصبت لهما كمينًا وأوقفتهما وضبطت السّيّارة، وبداخلها أسلحة وذخائر حربيّة وقنابل يدويّة.

بالتّحقيق معهما، اعترف الأول بالإتجار بالأسلحة والذخائر الحربيّة، وأنّه يقوم بشرائها من تاجر سوري من إحدى المناطق الحدوديّة في عكّار ومن ثم ينقلها الى الدّاخل اللّبناني، بمساعدة الموقوف الثّاني الذي اعترف بما نُسب إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات القطعة المعنيّة، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

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