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مفرزة النّبطيّة القضائيّة توقف ثلاثة أشخاص وتضبط بحوزتهم كمية من الأدوية المزوّرة

أمن وقضاء
2025-04-05 | 02:42
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مفرزة النّبطيّة القضائيّة توقف ثلاثة أشخاص وتضبط بحوزتهم كمية من الأدوية المزوّرة
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مفرزة النّبطيّة القضائيّة توقف ثلاثة أشخاص وتضبط بحوزتهم كمية من الأدوية المزوّرة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ومنها الجرائم التي تمسّ بصحّة المواطنين وسلامتهم، ونتيجة للتحريّات والمتابعة الدّقيقة، قامت دوريّة من مفرزة النّبطيّة القضائيّة بعمليّة رصد وتعقّب لأشخاص مشتبه بقيامهم بتزوير أدوية في عدّة مناطق (الرّحاب والكولا والنبطية)، وهم:

– ع. س. (مواليد عام ١٩٩٢، سوري)

– غ. س. (مواليد عام ١٩٩٤، سوري)

– أ. ق. (مواليد عام ١٩٩٢، لبناني)

من خلال المراقبة الحثيثة، تمكّنت عناصر الدوريّة من تحديد مكان وجودهم وتوقيفهم في محلتَي الكولا والرّحاب، وضبط كمّية من الأدوية المزوّرة ومسدّس حربي.

 التّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ.

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