الجيش: تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أن وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 7 و10 /4/ 2025 ما بين الساعة 12.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الطوافات.



ودعت قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.