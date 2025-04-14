سرقة خزنة بلدية الهري

دخل مجهولون إلى مبنى بلدية الهري المنحلة في قضاء البترون وسرقوا خزنة الأموال التي تحوي نحو 650 الى 750 مليون ليرة بالاضافة الى أجهزة المراقبة.



وتجري الأجهزة الأمنية تحقيقاتها في محاولة لكشف هوية الفاعلين.



وحضر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا المكلف بمهام المجلس البلدي الى المبنى البلدي للاطلاع على تفاصيل عملية السرقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.