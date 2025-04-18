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تحويل السير عن نفق المطار - الكوكودي المتجه من خلدة نحو بيروت ليلًا بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
2025-04-18 | 11:09
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تحويل السير عن نفق المطار - الكوكودي المتجه من خلدة نحو بيروت ليلًا بسبب أعمال صيانة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة كابل كهربائي داخل نفق المطار - الكوكودي (النفق المتجه من خلدة نحو بيروت)، اعتبارًا من منتصف ليل تاريخ 18-4-2025 لغاية الساعة الرابعة من فجر تاريخ الغد 19-4-2025.
لذلك، سيتم تحويل السير عن النّفق المذكور، خلال الفترة المحددة، نحو الشويفات والأوزاعي.
وطلبت المديرية من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.
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