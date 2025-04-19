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تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبية

أمن وقضاء
2025-04-19 | 09:16
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تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبية
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تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبية

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أنه بتاريخ 20-4-2025، وتسهيلاً لحركة المرور سيتم تحويل السير على الطريق البحرية ما بين جسر الكرنتينا والضبية على الشكل التالي:

-اعتباراً من الساعة 7،00 صباحاً ولغاية الساعة 11،00 من جسر الكرنتينا باتجاه الضبية.

-اعتباراً من الساعة 11،00 من الضبية باتجاه جسر الكرنتينا.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية تسهيلًا لحركة المرور ومنعاً للازدحام.
 

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الطريق

البحرية

بيروت

الضبية

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