في مطار رفيق الحريري... إحباط محاولتي تهريب كمية من مادة الحشيشة الى الإمارات

تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت اليوم، من ضبط محاولتين لتهريب كمية من مادة الحشيشة من لبنان الى دولة الإمارات العربية المتحدة، واحدة مع مواطنة لبنانية وأخرى مع مواطنة سورية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.