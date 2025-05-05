تدابير سير على اوتوستراد عمشيت – المدفون

ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتزفيت المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتد من محلة عمشيت الى حاجز المدفون، وذلك يومياً اعتبارًا من الساعة 7,00 صباحاً لغاية الساعة 15,00، ولمدة شهر تقريباً، ابتداءً من تاريخ 6-05-20205، وستؤدي هذه الأعمال الى تضييق مسرب واحد من الأوتوستراد باتجاه المدفون.



لذا، يطلب من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعًا للازدحام.