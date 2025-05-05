ضبط كمية مخدرات مخبأة في كراسي وطاولات داخل سيارة بطريقة احترافية

في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليّات تجارة المخدّرات وتوقيفهم، وفي إطار الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة الهادفة إلى مكافحة هذه الآفّة في المناطق اللّبنانية كافة، وبنتيجة التّوسّع بالتّحقيق من قِبَل عناصر مكتب مكافحة المخدّرات المركزي مع الموقوف: ي. ش. (مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)، الذي كان قد أوقف بتاريخٍ سابقٍ بجرم تهريب مخدّرات إلى إحدى الدّول العربيّة، تمكّنت عناصر المكتب من معرفة مكان وجود كميّة من حشيشة الكيف معدّة للتّهريب مخبأة بطريقة احترافيّة داخل كراسٍ وطاولات خشبيّة في داخل سيّارة عائدة للموقوف، ومركونة في إحدى البلدات الجنوبيّة في قضاء النبطيّة.



وبتفتيش السّيّارة، عثرت إحدى دوريّات المكتب على كميّة ٢٥.٩٢ كلغ من حشيشة الكيف.



وقد اعترف (ي. ش.) باستلامه هذه الكميّة من المخدّرات من أحد التّجّار في منطقة البقاع، وأنّه كان ينوي تهريبها إلى إحدى دول أميركا اللّاتينية.



وتم ضبط كميّة الحشيشة وحجز السّيّارة عدليًا، والعمل جارٍ لتوقيف سائر المتورطين، بإشراف القضاء المختص.