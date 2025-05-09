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تفريغ معدّة ضخمة بـ140 طنًا في مرفأ طرابلس... تامر: إنجاز يؤكد تفوق المرفأ ويعزز موقعه المتطور
أخبار لبنان
2025-05-09 | 08:11
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تفريغ معدّة ضخمة بـ140 طنًا في مرفأ طرابلس... تامر: إنجاز يؤكد تفوق المرفأ ويعزز موقعه المتطور
تمكن متعهدو المناولة والتفريغ والتحميل في مرفأ طرابلس من تحقيق إنجاز لافت، عبر تفريغ معدة ضخمة يبلغ وزنها 140 طنًا على متن سفينة راسية في الحوض. وقد جرى هذا العمل بدقّة عالية واحترافية، ما يعكس الإمكانات المتقدمة التي بات يتمتع بها المرفأ.
وفي تعليق له على هذا الإنجاز، قال مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر: "إن ما جرى يعد ثمرة للكفاءات الاستثنائية والتنافسية التي يتميز بها مرفأ طرابلس، بفضل الجهود المتواصلة التي يبذلها متعهدو المناولة والتفريغ والتحميل، ولا سيما على صعيد تطوير أداء ورفع كفاءة الرافعات والأوناش الخاصة بهم. لقد نجحنا في تفريغ معدات ثقيلة تزن 140 طنًا، وهو إنجاز يؤكد تفوق مرفأ طرابلس مقارنة بالعديد من المرافىء في المنطقة ويعزز موقعه كمحور لوجستي متطور قادر على تلبية متطلبات الشحن والنقل الحديثة".
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