الجيش: توقيف مواطنين لترويجهما المخدرات وقيامهما بأعمال سرقة وسلب بقوة السلاح

أوقفت دورية من مديرية المخابرات في الجيش في بلدة المنصورة - الهرمل المواطنين (ح.ن.) و(ح.ح.) المطلوبين لقيامهما بترويج المخدرات وأعمال السرقة والسلب بقوة السلاح.



كما دهمت منزل الأخير وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والمخدرات.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.