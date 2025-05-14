الجيش: دهم أشخاص وتوقيفهم لارتكابهم جرائم مختلفة

أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات ١٧ مواطنًا مطلوبًا، في بلدة عرسال - بعلبك ومنطقة الشمال توقيفهم بجرم إطلاق النار.



وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية، وذلك بعد مداهمة منازلهم.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الأوزاعي - بعبدا السوريّ (ع.ح.) لقيامه بأعمال السرقة، والمواطن (م.س.) المطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: إطلاق النار، تعاطي المخدرات، التعدي على المواطنين، فرض خوات، افتعال إشكالات.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.