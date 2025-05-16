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الدفاع المدني: تعزيز الجهوزية الميدانية إستعدادًا ليوم الإنتخاب في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل
أمن وقضاء
2025-05-16 | 02:58
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الدفاع المدني: تعزيز الجهوزية الميدانية إستعدادًا ليوم الإنتخاب في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل
في إطار جهود تأمين سلامة الناخبين خلال المرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجرى يوم الأحد في ١٨ أيار ٢٠٢٥ في محافظة بيروت ومحافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل، أصدر المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح تعميمًا قضى بوضع كل الأجهزة العملانية في حالة استنفار عام وجهوزية تامة بنسبة 100%، ابتداءً من الثامنة من صباح السبت في ١٧ أيار ٢٠٢٥، ولغاية الثامنة من صباح الإثنين في ١٩ أيار ٢٠٢٥، تأمينًا للاستجابة الفورية لأي طارىء.
كما يشمل التمركز الميداني للعناصر والآليات، إعتبارًا من الخامسة من فجر الأحد ١٨ أيار، التقاطعات الرئيسية ومحيط مراكز الاقتراع ضمن مختلف الأقضية، وذلك وفق خطة انتشار دقيقة وُضعت مسبقًا.
وقد أعيد تفعيل غرفة المتابعة الميدانية المشتركة بإشراف العميد فرح، لتنسيق الجهود بين المناطق وجميع الأجهزة والإدارات المختصة بالانتخابات، وضمان الجهوزية الكاملة على مدار الساعة.
وإذ جددت المديرية العامة للدفاع المدني تأكيد التزامها المطلق مواكبة هذا الاستحقاق الوطني بما يضمن سلامة المواطنين، دعت إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي طارىء عبر الاتصال على الرقم ١٢٥ أو من خلال تطبيق واتساب على الرقم 70192693 للتدخل فورًا وتقديم المساعدة حيث تدعو الحاجة.
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