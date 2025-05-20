الجيش: توقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية والمخدرات

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، نفَّذَت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الزاهرية - طرابلس، وأوقفت المواطنَين (م.ز.) و(و.خ.)، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



وأفادت قيادة الجيش في بيان، بأن وحدة أخرى من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات دهمت منازل مطلوبين في مناطق التبانة - طرابلس، وخربة داوود - عكار، والمنية - المنية الضنية، وببنين - العبدة، وأوقفت 6 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار. وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.



كذلك، أوقفت وحدات من الجيش 6 أشخاص وفقا لما يلي:



- توقيف المواطن (ب.ق.) والسوري (ي.ص.) في منطقة الرميلة - الشوف، لعدم امتثالهما لعناصر دورية للجيش، وضبط كمية من المخدرات في حوزتهما.

- توقيف المواطن (م.ه.) والسوري (م.م.) والفلسطيني (ل.ع.) عند حاجز السفري - بعلبك كونهم مطلوب توقيفهم بجرم السلب.

- توقيف المواطن (م.ج.) عند حاجز العاصي - الهرمل لنقله 30 صندوقا من التبغ مُعدَّة للتهريب.



وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.