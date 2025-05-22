الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بطلون

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 22 / 5 /2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بطلون - عاليه".