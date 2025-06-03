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مجهولون يشعلون النيران بمولد كهربائي يغذي محطة مياه في دير الزهراني
أمن وقضاء
2025-06-03 | 08:39
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مجهولون يشعلون النيران بمولد كهربائي يغذي محطة مياه في دير الزهراني
أقدم مجهولون فجر اليوم على اشعال النيران بمولد كهربائي (350 KVA) يعمل على تشغيل محطة المياه التي تغذي معظم احياء بلدة دير الزهراني، وقد اتت النيران ايضًا على المضخة وعلى المحتويات داخل غرفة البئر الارتوازية للبلدة .
وعملت فرق من الدفاع المدني اللبناني من مركز النبطية على اطفاء الحريق الذي اتى على المولد وتجهيزات محطة المياه، وتسبب بانقطاع المياه عن معطم احياء البلدة.
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