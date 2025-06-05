الجيش: تفجير قنبلة طيران من مخلفات العدو في حقل القليعة - مرجعيون (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الوحدات المختصة في الجيش نقلت قنبلة طيران من مخلفات العدوان الإسرائيلي إلى حقل القليعة - مرجعيون وعملت على تفجيرها.