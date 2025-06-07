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قوى الأمن: تدابير مرورية خلال سباق "كأس المرحوم طانيوس المير" في ضبية

أمن وقضاء
2025-06-07 | 07:19
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قوى الأمن: تدابير مرورية خلال سباق &quot;كأس المرحوم طانيوس المير&quot; في ضبية
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قوى الأمن: تدابير مرورية خلال سباق "كأس المرحوم طانيوس المير" في ضبية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في الساعة 08:00 من تاريخ 08-06-2025، سينظم الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية سباق "كأس المرحوم طانيوس المير" في محلة مارينا - ضبية بين مسبح "الغولدن بيتش" وثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن على الطريق البحرية، لدورات متعددة.

وسينطلق المتسابقون من محطة اليونايتد باتجاه الثكنة المذكورة، ثم يلتفون باتجاه مجمع الرئيس إميل لحود ومنها إلى الغولدن بيتش، ومن بعدها باتجاه الطريق المؤدي إلى ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن.

لذلك، سيتم منع المرور على الطرق المذكورة اعتبارًا من الساعة 07:00 من التاريخ المذكور أعلاه ولغاية انتهاء السباق.

وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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