تدابير سير بسبب تعبيد الحفر على الأوتوستراد الشرقي من نهر إبراهيم إلى مستيتا

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشّركات المتعهدة ستقوم بتعبيد الحفر على الأوتوستراد الشّرقي الممتد من نهر إبراهيم وصولا إلى مستيتا - جبيل وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في 10 و 11-6-2025، اعتبارا من الساعة 7:00 لغاية الساعة 16:00 علما أنّ هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السلامة العامة، ومنعا للازدحام.