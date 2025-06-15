الجيش: إنقاذ أحد الأشخاص في وادي قنوبين – بشري

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه بتاريخ 14 /6 /2025، تمكنت القوات الجوية من إنقاذ أحد الأشخاص ومساعفته بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بعد تعثره وسقوطه في وادي قنوبين – بشري أثناء ممارسته الرياضة، ونُقل بالطوافة إلى أحد المستشفيات للمعالجة.