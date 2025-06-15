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الجيش: إنقاذ أحد الأشخاص في وادي قنوبين – بشري
أمن وقضاء
2025-06-15 | 04:16
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الجيش: إنقاذ أحد الأشخاص في وادي قنوبين – بشري
أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، أنه بتاريخ 14 /6 /2025، تمكنت القوات الجوية من إنقاذ أحد الأشخاص ومساعفته بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني بعد تعثره وسقوطه في وادي قنوبين – بشري أثناء ممارسته الرياضة، ونُقل بالطوافة إلى أحد المستشفيات للمعالجة.
أخبار لبنان
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إنقاذ
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قنوبين
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