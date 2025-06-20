في الأشرفية... قتله وأخفى جثته داخل احدى المحال

أقدم شخص من التابعية السورية على قتل مواطن من بلده، داخل احدى المحال في منطقة الأشرفية.وبحسب المعلومات الأولية، فإن الجاني أقدم على إخفاء الجثة داخل المحل عقب ارتكابه الجريمة، من دون أن تُعرف الأسباب.وأوقفت القوى الأمنية الفاعل في جبيل، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الجريمة.