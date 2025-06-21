بكمين محكم... شعبة المعلومات توقف مطلوباً بموجب 12 مذكرة عدلية في طرابلس

تمكّنت شعبة المعلومات، بنتيجة الجهود الميدانية والاستعلامية، من تحديد مكان وجود أحد أخطر المطلوبين للقضاء في مدينة طرابلس، ويدعى: ع. ص. (مواليد عام۱۹۹۱، لبناني) وهو مسلّح بصورة مستمرة ومطلوب للقضاء بموجب ۱۲ مذكرة عدلية بجرائم: محاولة قتل، نقل أسلحة وذخائر حربية، تهديد وشهر سلاح.



وبتاريخ 20-06-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة طرابلس.



وبتفتيشه، ضبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط و۱۳ طلقة صالحة للاستعمال، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.