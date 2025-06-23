الأمن العام يحذر من مخاطر التعامل مع اعلانات مزورة بعد توقيف سوريين في لبنان لتورطهما بتزوير إقامات عبر مواقع التواصل

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في الامن العام اللبناني البيان التالي:

"تفيد المديرية العامة للأمن العام أنه خلال شهر أيار تم التحقيق مع السوري عبد الكريم بسام العثمان والسوري محمد منهل ديبو لقيامهما بوضع إعلان على وسائل التواصل الإجتماعي عن إمكانيتهما بتأمين إقامات للسوريين وتبين أنها مزورة بالكامل. وقد تم إجراء المقتضى القانوني بحقهما.

تُحذّر المديرية العامة للأمن العام من مخاطر التعامل مع الإعلانات المشابهة والوقوع ضحية أعمال تزوير".