رفيق ربيع ديب مفقود...

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود رفيق ربيع ديب (مواليد عام 2008، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 21-6-2025، منزل ذويه الكائن في بلدة وادي الريحان – عكّار، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



وطلبن المديرية من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر العبدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 470643-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.