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اعتراض دورية لليونيفيل في خراج إبل السقي

أمن وقضاء
2025-06-28 | 06:52
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اعتراض دورية لليونيفيل في خراج إبل السقي
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اعتراض دورية لليونيفيل في خراج إبل السقي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، باعتراض دورية لليونيفيل بسبب عدم مرافقة الجيش اللبناني في تل ابل - خراج ابل السقي.

واستنكر رئيس بلدية ابل السقي جورج رحال واهالي البلدة في بيان، حادثة التعرض للدورية "التي كانت تقوم بأعمال دورية في خراج البلدة".

وشدد البيان على أن "الحادثة هذه تتعارض كليا مع مبادئ وأخلاق اهالي ابل السقي السلمية".

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