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عدنان أحمد فوعاني خرج ولم يَعُد...

أمن وقضاء
2025-07-02 | 13:56
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عدنان أحمد فوعاني خرج ولم يَعُد...
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عدنان أحمد فوعاني خرج ولم يَعُد...

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود، عدنان أحمد فوعاني (مواليد عام 1968، لبناني)، الذي غادر بتاريخ 30-6-2025، مكان إقامته وعمله في أحد المطاعم الكائن في محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبيّة، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة حارة حريك في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 541501 -01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

فوعاني

يَعُد...

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